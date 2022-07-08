В одном из кризисных центров Черновцов зафиксирована вспышка ветряной оспы.

Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины.

По данным ЦОЗ, за медицинской помощью обратились 20 воспитанников Николаевского областного дома ребенка, эвакуированного в марте 2022 года. Все случаи заболевания с характерными симптомами ветряной оспы были зарегистрированы среди детей старшей группы от 2 до 4 лет. Один ребенок госпитализирован.

Ветряная оспа (ветрянка) - это высокоинфекционное острое вирусное заболевание, преимущественно поражающее детей. Характеризуется умеренной общей интоксикацией и пятнисто-папульно-верикулезной сыпью на коже и слизистых. Это обычная детская инфекция. Новорожденные до двух месяцев имеют пассивный материнский иммунитет. С трех месяцев они становятся восприимчивыми к инфекции. Максимальное количество инфицируемых приходится на возрастную группу 2 – 4 года.

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