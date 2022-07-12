Летом наш организм теряет воду каждый день: с дыханием, потом, мочеиспусканием или слезами.

Центр общественного здоровья Минздрава объяснил, что делать, чтобы уменьшить риск обезвоживания.

Пейте воду, когда чувствуете сухость во рту и жажду.

Лучше делать небольшие глотки чаще, чем выпивать дневную норму за 1-2 раза.

Если вы поите маленького ребенка, давайте жидкость из небольшой ложечки, чтобы ему легче было проглатывать.

Наблюдайте за цветом мочи. Темно-желтый цвет – это один из признаков обезвоживания.

Обязательно пейте воду, когда есть риск обезвоживания из-за частого мочеиспускания, обильного потоотделения, рвоты или диареи.

Помните: во время военных действий могут быть повреждены очистные сооружения, загрязнены или отравлены подземные воды. Если вы знаете, что такая ситуация произошла вблизи вашего населенного пункта, ни в коем случае не употребляйте воду из колодцев, скважин или крана. Удалить загрязнение из подземных вод практически невозможно. Если у вас нет доступа к питьевой воде, вы можете очистить ее в домашних условиях.

Вот алгоритм, как это сделать самому:

процедите воду через чистую ткань;

дайте воде отстояться 24-48 часов в чистой закрытой емкости;

отфильтруйте воду через бытовой фильтр (если нет фильтра, процедите воду через гравий, песок или активированный уголь;

прокипятите воду - так она очищается почти от всех вредителей, кроме химического загрязнения.

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