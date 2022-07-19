Острые кишечные инфекции (ОКИ) являются наиболее распространенными инфекционными болезнями, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно их вызывают бактерии или вирусы, которые попадают в организм человека с зараженной пищей, водой или просто из-за грязных рук, предметов окружающей среды, с которыми тесно контактирует человек. Чаще возбудители находятся в сырой пище животного происхождения (мясо, яйца, молоко, рыба), немытых фруктах и ​​овощах.

Самые распространенные симптомы острых кишечных инфекций – слабость, повышение температуры, боль в животе, рвота и диарея. При первых симптомах следует обращаться к врачу!

Чтобы уберечься от пищевых отравлений и острых кишечных инфекций, необходимо соблюдать 5 правил, которые приводит Центр общественного здоровья (ЦОЗ) на своей странице в Facebook.

Поддерживайте чистоту. Перед приготовлением любого блюда мыть руки с мылом. Используйте чистую посуду и другие кухонные принадлежности, используемые при приготовлении блюда. Отделяйте сырую пищу от готовой. Бактерии, часто становящиеся причиной ОКИ, любят "жить" в сыром мясе и морепродуктах. Помните об этом! Используйте отделочные ножи и разделочные доски для обработки сырых продуктов и тщательно мойте руки. Чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми продуктами, храните их в закрытой посуде или контейнерах. Тщательно готовьте еду. Еда становится безопасной, когда во время приготовления температура внутри блюда становится достаточно высокой, чтобы уничтожить микробы. Молоко нужно кипятить. Яйца, мясо, рыбу и морепродукты следует тщательно подвергать термической обработке.

Для разных продуктов необходима разная температура, например:

◉ 63°С - для целых кусков говядины, свинины, телятины и баранины;

◉ 71°С – для мясного фарша из говядины и свинины;

◉ 74°С - для всей домашней птицы, включая куриный и индюшачий фарш;

◉ 74°С – для блюд с добавлением яиц;

◉ 63°С - для ветчины;

◉ 63°С – для рыбы.

Единственный способ определить правильно ли приготовленная пища – использовать пищевой термометр, поскольку ее безопасность оценить невозможно ни по цвету, ни по вкусу, ни по текстуре. Храните пищу при безопасной температуре. Не дольше чем через 2 часа после приготовления поместите пищу в холодильник или заморозьте ее. Не кладите горячую пищу в холодильник – подождите, пока из нее перестанет подниматься пар. Чтобы охладить еду побыстрее, можно поделить ее на маленькие порции. Температура холодильника должна быть +4°C или ниже, а в морозильной камере - ниже -15°C. Не размораживайте продукты при комнатной температуре и в воде, поскольку микроорганизмы начинают быстро размножаться в тех частях продукта, которые достигли комнатной температуры. Это необходимо делать медленно в холодильной камере и следить, чтобы талая жидкость не загрязнила другие продукты. Используйте безопасную воду и свежие продукты. Для приготовления блюд используйте чистую питьевую или очищенную воду. Выбирайте свежие и не испорченные продукты, следите за сроком годности при покупке. Тщательно мойте овощи и фрукты, особенно если будете подавать их на стол сырыми. Не используйте продукты, у которых истек срок годности.

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