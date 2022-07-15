Медики объяснили украинцам, что такое вирусный гепатит А и как от него защититься
Гепатит А – заболевание печени, вызванное вирусом. В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени: большинство пораженных гепатитом А людей полностью поправляются и у них формируется пожизненный иммунитет к болезни.
Минздрав собрал информацию о вирусном гепатите А и о том, что делать, чтобы не заболеть.
Эта болезнь неприятна и изнурительна, а выздоровление может занять несколько месяцев. Тяжелее болеют и даже могут умереть пожилые люди. Риск заболеть гепатитом А растет во время войны из-за значительных скоплений людей, невозможности соблюдать гигиену и ограничения доступа к чистой питьевой воде.
Что такое вирусный гепатит А
Вирусный гепатит А – это болезнь грязных рук, передающаяся от человека к человеку, чаще всего фекально-оральным путем. Можно заразиться гепатитом А из-за продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. В домашних условиях гепатит А чаще передается через грязные руки, когда инфицированный человек готовит пищу для семьи.
Вирус гепатита А также может передаваться при тесном физическом контакте с инфицированным человеком.
Симтомы вирусного гепатита А
- Повышенная температура
- слабость
- отсутствие аппетита
- диарея
- рвота
- неприятные ощущения в животе
- темный цвет мочи
- пожелтение кожи и белков глаз.
Симптомы гепатита А чаще проявляются у взрослых, чем у детей. У детей до 6 лет очень часто отсутствуют какие-либо симптомы гепатита А, а желтуха развивается только у 10%.
Факторы риска
Заболеть вирусным гепатитом А может каждый, хотя чаще всего болезнь появляется у детей раннего возраста. Основные факторы риска:
- плохие санитарные условия
- отсутствие очищенной воды
- проживание с инфицированным человеком
- продолжительные бытовые контакты с инфицированным человеком.
Вакцинация от вирусного гепатита А
Эффективной защитой от вирусного гепатита А является вакцинация. В Украине прививка от вирусного гепатита А не относится к обязательным, но ее можно сделать за свой счет. У нас зарегистрированы две инактивированные вакцины от гепатита А, которые разрешены к использованию для детей от 1 года. Одна из этих вакцин комбинированная – защищает от гепатитов А и В. Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в 6 месяцев.
Как защититься от вирусного гепатита А
Уберечься от вирусного гепатита А поможет соблюдение санитарно-гигиенических норм:
- обязательно мойте руки с мылом перед приготовлением пищи и едой, а также после каждого посещения туалета
- используйте кипяченую воду, кипятите ее в течение 10 минут, а затем дайте ей отстояться
- тщательно мойте овощи и фрукты.
Не занимайтесь самолечением! Только врач может подтвердить диагноз и назначить лечение.
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