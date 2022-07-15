Чтобы не подхватить болезнь, надо соблюдать простые правила гигиены. Фото: vsegda-pomnim.com

Гепатит А – заболевание печени, вызванное вирусом. В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени: большинство пораженных гепатитом А людей полностью поправляются и у них формируется пожизненный иммунитет к болезни.

Минздрав собрал информацию о вирусном гепатите А и о том, что делать, чтобы не заболеть.

Эта болезнь неприятна и изнурительна, а выздоровление может занять несколько месяцев. Тяжелее болеют и  даже могут умереть пожилые люди. Риск заболеть гепатитом А растет во время войны из-за значительных скоплений людей, невозможности соблюдать гигиену и ограничения доступа к чистой питьевой воде.

Что такое вирусный гепатит А

Вирусный гепатит А – это болезнь грязных рук, передающаяся от человека к человеку, чаще всего фекально-оральным путем. Можно заразиться гепатитом А из-за продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. В домашних условиях гепатит А чаще передается через грязные руки, когда инфицированный человек готовит пищу для семьи.

Вирус гепатита А также может передаваться при тесном физическом контакте с инфицированным человеком.

Симтомы вирусного гепатита А

  • Повышенная температура
  • слабость
  • отсутствие аппетита
  • диарея
  • рвота
  • неприятные ощущения в животе
  • темный цвет мочи
  • пожелтение кожи и белков глаз.

Симптомы гепатита А чаще проявляются у взрослых, чем у детей. У детей до 6 лет очень часто отсутствуют какие-либо симптомы гепатита А, а желтуха развивается только у 10%.

Факторы риска

Заболеть вирусным гепатитом А может каждый, хотя чаще всего болезнь появляется у детей раннего возраста. Основные факторы риска:

  • плохие санитарные условия
  • отсутствие очищенной воды
  • проживание с инфицированным человеком
  • продолжительные бытовые контакты с инфицированным человеком.

Вакцинация от вирусного гепатита А

Эффективной защитой от вирусного гепатита А является вакцинация. В Украине прививка от вирусного гепатита А не относится к обязательным, но ее можно сделать за свой счет. У нас зарегистрированы две инактивированные вакцины от гепатита А, которые разрешены к использованию для детей от 1 года. Одна из этих вакцин комбинированная – защищает от гепатитов А и В. Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в 6 месяцев.

Как защититься от вирусного гепатита А

Уберечься от вирусного гепатита А поможет соблюдение санитарно-гигиенических норм:

  • обязательно мойте руки с мылом перед приготовлением пищи и едой, а также после каждого посещения туалета
  • используйте кипяченую воду, кипятите ее в течение 10 минут, а затем дайте ей отстояться
  • тщательно мойте овощи и фрукты.

Не занимайтесь самолечением! Только врач может подтвердить диагноз и назначить лечение.

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