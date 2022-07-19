В Западную Европу пришла жара до +40 градусов. В среду, 20 июля, ее влияние будет ощущаться в Украине. В западных областях воздух прогреется до +30 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сегодня в Париже жара достигнет +40 градусов. Уже утром в столицах Франции и Британии столбили термометров поднялись до отметок +32, +33 градуса. 20 июля, по словам синоптика, основной ареал жары переместится в Германию и охватит значительную часть Центральной и Южной Европы.

Европейская жара 20 июля продиктует погоду в юго-западных и западных (кроме Волыни и Ровенщины) областях Украины, сообщает Диденко. Ожидается до +30 градусов. В северных областях будет комфортно - +20...+26 градусов. В восточных, центральных областях и на юге Украины предполагается +25...+29 градусов.

В большей части Украины, по прогнозам синоптика, завтра будет сухо и солнечно. Однако на Черниговщине, Сумщине, а вечером еще и на Харьковщине и Полтавщине вероятны грозовые дожди.

В Киеве 20 июля станет теплее, ожидается днем ​​до +24, +25 градусов, сообщает Диденко. Однако существенного дождя жителям столицы ждать не стоит.

Напомним, Европу из-за аномальной жары охватили лесные пожары.

Также мы писали о том, что по оценкам Bloomberg, аномальная жара в Европе работает на Путина.