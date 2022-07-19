Из-за анормальной жары Европа не сможет восстановить запасы газа в преддверии зимы.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy.

"Наши обновлённые сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнётся с (газовым - Ред.) штормом гораздо раньше, чем предполагалось, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесёт", - говорится в материале.

Напомним, что Европа сейчас пытается максимально заполнить газовые хранилища в преддверии зимы, поскольку опасается перекрытия поставок из России.

В Германии уже заявили, что не перезимуют на газовых запасах, если РФ снова не запустит "Северный поток-1" 21 июля.

А тем временем Украина боится, что Запад капитулирует перед Россией из-за газового давления.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.