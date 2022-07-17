В Германии опасаются отключения немецких потребителей от газа и электричества из-за высоких тарифов.

Об этом пишет Bild.

Сообщается, что лидер Социал-демократической партии Германии Саския Эскен выступила в поддержку требования ввести мораторий на отключение газа и электричества для домашних хозяйств.

"Речь идет о том, чтобы защитить людей в фазу высоких цен на энергию", – заявила Эскен каналу ZDF.



Ранее министр юстиции Марко Бушман выступил против предложения министра защиты прав потребителей Штеффи Лемке не отключать газ и электричество у малоимущих граждан, которые не могут его оплачивать из-за выросших цен.

Также "Страна" сообщала, что власти Германии считают, что страна не сможет перезимовать без поставок газа из РФ, которые оказались под угрозой после остановки "Северного потока - 1". Кроме того, вероятен трехкратный рост цен на газ в ближайшие месяцы.

Ранее мы писали, что Финляндия может столкнуться уже этой зимой с отключением бытовых потребителей от электроснабжения до двух часов в сутки. Возможный дефицит связан с отказом от российских энергоносителей, нефти и газа, заместить которые крайне трудно.