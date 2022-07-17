Финляндия может столкнуться уже этой зимой с отключением бытовых потребителей от электроснабжения до двух часов в сутки.

Об этом сообщает в воскресенье, 17 июля, общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

По данным корпорации, возможный дефицит связан с отказом от российских энергоносителей, нефти и газа, заместить которые крайне трудно.

"При нехватке электроэнергии потребление может быть снижено максимум на два часа. Отключения, запланированные заранее, будут чередоваться", - говорится в сообщении со ссылкой на прогноз электросетевого оператора страны Fingrid.

Напомним, в издании The Economist предрекли "жестокую зиму" для всей Европы. Энергетический шок - 2022 сравнивается с миграционным кризисом в 2015 году.

Также мы писали, что в Международном энергетическом агентстве предупредили, что рост цен и дефицит энергоресурсов только усугубится. Стремительный рост цен приводит к увеличению стоимости жизни по всему миру, усиливая инфляционное давление и приводя к протестам от Африки до Шри-Ланки.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии и Франции готовятся к кошмарному сценарию в случае прекращения поставки газа из России.