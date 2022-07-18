Вторник 19 июля будет и дальше самым жарким в Западной Европе. Во Франции, Великобритании и Германии ожидается жара до +35...+40 градусов, тогда как в Украине завтра воздух ожидается свежим. Воздушная масса повсюду - умеренно теплая, в течение дня +20...+25 градусов, в южной части и Закарпатье +25...+28 градусов.

Такой прогноз погоды публикует синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Антициклон обусловит сухую солнечную погоду в большинстве областей Украины, только хвостики северных атмосферных фронтов черкнут по нашим северным областям - поэтому местами ожидаются дожди с грозами.

В Киеве 19 июля температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+23 градусов. Днем во вторник вырастет облачность, пройдет небольшой дождь, грянет местами гроза", - прогнозирует Диденко.

По ее данным, в Украине будет преобладать умеренно теплая погода, во второй половине недели градусы повысятся. На неделе дождей будет мало, если вообще они появятся.

По данным Bloomberg, аномальная жара в Европе работает на Путина.

Ранее мы писали, что в Индии не спадает аномальная жара до +47 градусов, которая убивает урожай дефицитного зерна.

Также "Страна" сообщала, что в Милане остановили фонтаны из-за рекордной жары и засухи.

Тем временем война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.