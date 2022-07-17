В Антарктиде небо стало розовым из-за извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане.

Об этом пишет издание The Guardian.

Национальный институт водных и атмосферных исследований (NIWA) объяснил эту аномалию. Ученые считают, что явление повлекло за собой резкое увеличение аэрозолей в стратосфере.

Напомним, извержение вулкана в Тонга в начале этого года было в сотни раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на японскую Хиросиму во время Второй мировой войны. В результате извержения был уничтожен вулканический остров к северу от столицы Тонга Нукуалофи, а из-за цунами частично оказались под водой два острова. Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай сопровождалось сильными подземными толчками, которые распространились по всей южной части Тихого океана.

Ранее мы писали, что в Антарктиде рекордно потеплело до -15 градусов. От нее откололся айсберг площадью с Нью-Йорк. На воде появляется все больше и больше айсбергов, которые откалываются от ледника.

Также "Страна" сообщала, что воды ветхозаветного озера в Иордании окрасились в кроваво-красный цвет. Некоторые считают, что озеро изменило свой цвет из-за водорослей. В то же время другие заявляют, что всему виной загрязнение окружающей среды.