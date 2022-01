В американском космическом агентстве NASA заявили, что извержение вулкана в Тонга, повлекшее цунами, было в сотни раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на японскую Хиросиму во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает BBC в понедельник, 24 января.

По данным NASA, в результате извержения был уничтожен вулканический остров к северу от столицы Тонга Нукуалофи, а из-за цунами частично оказались под водой два острова.

Кроме того, вулканический пепел накрыл весь архипелаг, что привело к опасениям загрязнения всех источников питьевой воды. Однако местная власть сообщила, что за последние дни грунтовые воды уже очистились.

Сообщается, что официально подтверждена гибель трех человек в результате стихии, несколько десятков человек получили травмы. С острова Манго, который пострадал больше всего, пришлось переселить на остров Номука 62 человека, дома которых были разрушены.

По статистике ООН, катаклизм задел около 84 тысяч жителей Тонга, что составляет 80% населения архипелага.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe

Acid rain could be the next threat Tongan 🇹🇴 residents face in the coming days after the volcanic eruption wreaked havoc on the island yesterday. pic.twitter.com/WiYGiRQUje