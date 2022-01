В субботу, 15 января, в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, а вызванное им цунами обрушилось на побережье Японии.

Об этом сообщают в Twitter очевидцы событий в Японии.

Извержение подводного вулкана сопровождалось ударными волнами, которые распространились по южной части Тихого океана и ударили по полинезийскому островному государству Тонга.

Последствия извержения ощутили жители Фиджи, Новой Зеландии и Австралии. Звук, похожий на взрыв, который сопровождал извержение, слышали за 800 километров от эпицентра.

Жителей двух островов Токио - Амами и Токара - успели предупредить. Ожидалось, что волны могут достигать в высоту 3 метров. Не исключено, что последствия дойдут до районов вдоль побережья от Тохоку до Окинавы.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe

Acid rain could be the next threat Tongan 🇹🇴 residents face in the coming days after the volcanic eruption wreaked havoc on the island yesterday. pic.twitter.com/WiYGiRQUje