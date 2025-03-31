Известный британский журналист Питер Хитченс раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера за планы отправить войска в Украину.

Свое мнение Хитченс высказал в колонке для Daily Mail.

По его мнению, ядерная война теперь более вероятна, чем раньше, из-за "новоиспеченного милитариста" Стармера, "охваченного манией сверхдержавного безумия".

"Сэр Кир, который в молодости был пацифистом времён Холодной войны, всерьёз хочет отправить те немногие войска, что у нас ещё остались, в Украину, что мгновенно приведёт к войне с Россией. Москва никогда не потерпит открытого присутствия войск НАТО в этой стране — ровно так же, как США не потерпели бы китайских войск в Мексике или мы не согласились бы на базы российских бомбардировщиков в Ирландии. Просто не потерпит. Не верите — подождите и увидите сами", - пишет Хитченс.

Он уточняет, что РФ достаточно даже не бить по Британии ядерными ракетами, а взорвать ядерную бомбу над территорией страны.

"Есть другой способ применения этих бомб — столь же ужасающий, но куда более приемлемый с точки зрения стратегии. Он называется электромагнитный импульс (ЭМИ). Вы взрываете бомбу высоко над территорией противника, и она посылает вниз гигантский заряд энергии. Здания остаются целыми. Люди не получают ранений. Но целевая страна мгновенно откатывается в начало XIX века. Всё, что работает на электричестве, выходит из строя, как и любая электроника. Все современные виды транспорта оказываются парализованными. Нет интернета, нет банковской системы, нет современной медицины. Ничего не движется, кроме паровозов, воздушных шаров, велосипедов с педалями и старинных автомобилей. Насосы для подачи воды перестают работать. Жизнь, к которой мы привыкли, просто останавливается, а ремонт (если он вообще возможен) займёт годы", - пишет Хитчинс.

Он отмечает, что Россия с 1960-х годов экспериментировала с такими ударами и "менее уязвима для этого оружия, чем мы, потому что их страна огромна".

"Не сомневаюсь, что наши правительственные и военные штабы защищены от ЭМИ. Но остальные из нас нет. Наши лидеры, хоть кто-то из них вообще думает? Они понимают, с какими "игрушками" балуются?" - задается вопросом Хитченс.

Он также интересуется, почему британский премьер критикует президента РФ Владимира Путина, а не, например, "деспота", лидера Турции Реджепа Эрдогана, который также бросает в тюрьму своих политических оппонентов и аннексирует чужие территории.

"Очевидно, что многовекторная социальная совесть, осуждающая любое зло, независимо от того, кто его совершает, больше не продаётся в магазинах. Ведь Турция входит в НАТО, несмотря на её незаконную оккупацию Северного Кипра", - пишет журналист.

Ранее западные СМИ уже критиковали планы Стармера отправить в Украину миротворцев, назвав эту идею "политическим театром".

Между тем Владимир Зеленский говорил, что Киеву не нужны иностранные военные для поддержания мира, а европейские войска должны быть готовы принять участие в боях на стороне Украины.