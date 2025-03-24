Планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера по отправке в Украину миротворцев - это "политический театр".

Об этом газете The Telegraph сообщили высокопоставленные источники в британской армии.

По данным источников, Стармер "забежал вперед".

"Не существует определенных предположений о военном или военно-стратегическом планировании. Это все политический театр. Стармер забежал вперед с разговорами о наземных войсках еще до того, как понял, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим меньше об этом и больше о самолетах и судах, которые легче реализовать и которые не нуждаются в базировании в Украине", - заявил один из источников.

Другой источник в оборонном ведомстве Британии охарактеризовал переговоры как находящиеся на "ранних стадиях". И что в настоящее время речь идет лишь о том, чтобы 30 вовлеченных стран "узнали друг друга".

"Это политика. В этом нет никакого военного смысла", - заявил собеседник.

По его словам, ни россияне, ни американцы не поддерживают коалицию, которую возглавляет Великобритания, и "никто не знает, в чем заключается миссия".

"В Украине и вокруг нее находится около 700 000 россиян и более миллиона украинцев под ружьем. Что должны делать 10 000 международных сил, базирующиеся на западе страны более чем в 400 км от линии фронта? Они не смогут защитить даже себя. В чем заключается миссия? В чем ее легитимность? Каковы правила ведения боевых действий? Как им управляют, снабжают и размещают? Как долго они там и почему? Никто не знает", - говорит военный источник.

Отмечается, что даже если до Пасхи сделают какой-то план, его реализация остается "политическим и дипломатическим вопросом". А пока собираемая Британией коалиция больше направлена на "активизацию политических сигналов о нашей неизменной приверженности безопасности Украины".

Ранее это же издание сообщало, что Франция и Британия начали отходить от своих первоначальных планов по миротворцам в Украине.

Также в МИД Украины говорили, что уже составлен список стран, готовых отправить миротворцев в Украину, однако запуск этой миссии зависит от прогресса в мирных переговорах.