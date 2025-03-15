Италия не планирует отправлять своих военных миротворцев в Украину. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет Corriere della Sera.

"Премьер-министр подтвердила, что Италия намерена продолжить работу с европейскими и западными партнерами, а также с Соединенными Штатами для определения надежных и эффективных гарантий безопасности, повторив, что национальное участие в возможных военных силах на местах не предусматривается", - говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее Мелони уже заявляла, что не будет отправлять итальянских солдат в Украину.

Также премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что они не будут отправлять своих военных в Украину из-за общей границы с Россией.

В то же время, Дания "принципиально готова" отправить своих миротворцев в Украину, но конкретных планов пока нет.

Война в Украине идет 1116-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 15 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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