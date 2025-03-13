Финляндия не будет отправлять своих военных в Украину, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Причиной нежелания отправлять войска в Украину Орпо назвал общую границу Финляндии с Россией.

"Было бы рискованно, если бы финские солдаты оказались перед угрозой конфликта с военными соседней с нами страны. Поэтому здесь линия нашего правительства четкая", – объяснил премьер.

Однако в Хельсинки готовы оказать помощь Украине "любым подходящим способом".

"Мы готовы оказать помощь любым подходящим для нас способом, но мы не будем отправлять военнослужащих на Украину", – добавил Орпо.

На днях глава МИД Дании Ларс Расмуссен заявил, что его страна "принципиально готова" отправить своих миротворцев в Украину, но конкретных планов на этот счет пока нет. Аналогичное заявление сделал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

А вот премьер-министр Италии Джорджа Мелони критически отнеслась к идее направить войска из европейских стран в Украину. Рим не разделяет соответствующее предложение Великобритании и Франции.