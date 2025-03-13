Власти Финляндии не собираются отправлять войска в Украину, так как страна граничат с Россией
Финляндия не будет отправлять своих военных в Украину, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Причиной нежелания отправлять войска в Украину Орпо назвал общую границу Финляндии с Россией.
"Было бы рискованно, если бы финские солдаты оказались перед угрозой конфликта с военными соседней с нами страны. Поэтому здесь линия нашего правительства четкая", – объяснил премьер.
Однако в Хельсинки готовы оказать помощь Украине "любым подходящим способом".
"Мы готовы оказать помощь любым подходящим для нас способом, но мы не будем отправлять военнослужащих на Украину", – добавил Орпо.
На днях глава МИД Дании Ларс Расмуссен заявил, что его страна "принципиально готова" отправить своих миротворцев в Украину, но конкретных планов на этот счет пока нет. Аналогичное заявление сделал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
А вот премьер-министр Италии Джорджа Мелони критически отнеслась к идее направить войска из европейских стран в Украину. Рим не разделяет соответствующее предложение Великобритании и Франции.