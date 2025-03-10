Дания "принципиально готова" отправить своих миротворцев в Украину, но конкретных планов пока нет.

Об этом заявил глава МИД страны Ларс Расмуссен, сообщает издание DR.

"Если настанет момент, когда для достижения перемирия или мирного соглашения будет необходимое европейское присутствие, то Дания принципиально готова к этому", – отметил он.

Аналогичное заявление сделал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

"Мы не приняли решения предпринять какие-либо конкретные действия. Это должно зависеть от того, как будут развиваться события", – сказал министр.

Напомним, ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила против окончания войны в Украине, за что подверглась критике со стороны Белого дома.

Также мы писали, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони критически отнеслась к идее направить войска из европейских стран в Украину. Рим не разделяет соответствующее предложение Великобритании и Франции.

Перед этим западные издания сообщали, что Штаты не намерены давать военных гарантий европейским миротворцам, которые могут отправиться в Украину.