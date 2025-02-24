Прибывшая в Киев премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украине лучше воевать, чем соглашаться на мирное урегулирование в рамках политики президента США Дональда Трампа. По ее словам, Вашингтон создает "очень большую неопределенность".

Ее слова приводит издание DR.

"Я должна быть честной и сказать, что я не верю Путину. Я не думаю, что он хочет мира в Украине. Я понимаю, что многие думают, что мирное решение или прекращение огня звучит как хорошая идея, но мы рискуем, что мир в Украине на самом деле более опасен, чем война, которая происходит сейчас", – сказала Фредериксен.

Она призналась, что не чувствует "такой уверенности в отношении американцев, как в прошлом".

"Я думаю, что все удивлены скоростью, с которой была создана неопределенность с американской стороны, и мы должны реагировать на это", – отметила премьер-министр.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники написала, что британский премьер-министр Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон во время личных встреч Трампом призовут его отказаться от двусторонних мирных переговоров с Москвой.

А глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз поддерживает отказ Владимира Зеленского проводить выборы.