Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон во время личных встреч с главой Белого дома Дональдом Трампом призовут его отказаться от двусторонних мирных переговоров с Москвой. Они готовят президенту США "единое послание по вопросу Украины".

Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Дипломатические источники сообщили, что оба политика попытаются убедить Трампа прекратить переговоры с Москвой в обмен на обязательства Европы по обеспечению будущей безопасности Украины.

Какие конкретно это меры, неизвестно. При этом в Лондоне сомневаются, что после визита в США премьер Стармер объявит о повышении военных расходов.

"Источник в Уайтхолле сообщил, что нет никаких признаков того, что Стармер готовится сделать Трампу "крупное предложение" в ближайшее время", - говорится в статье.

Британский премьер встретится с Трампом в четверг, а французский президент в понедельник.

Ранее западные СМИ сообщали, что Лондон и Париж могут предложить ввести в Украину примерно 30-тысячный контингент, который возьмёт под охрану ключевые объекты.

Вероятность такого сценария мы анализировали в отдельном материале.

Россия неоднократно заявляла, что против любого присутствия войск натовских стран в Украине.

Новые власти США заявляли, что это дело самой Европы, какие именно гарантии безопасности предоставлять Украине. При этом американцы отказались участвовать в каких-либо связанных с этим военных миссиях.