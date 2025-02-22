Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер ничего не сделали для прекращения войны в Украине.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Заявление прозвучало за несколько дней до того, как два европейских лидера должны были совершить отдельные визиты в Белый дом.

Президент США раскритиковал лидеров Франции и Британии за то, что они не тратили достаточно средств на поддержку Украины.

"Европа по сути ничего не дает, в то время как США тратят свои сокровища на какую-то страну, которая очень, очень далека", - сказал Трамп.

Он также отметил, что подпишет соглашение о получении около 500 млрд долларов американского финансирования, по-видимому, имея в виду предлагаемую сделку по украинским редкоземельным металлам и минералам.

Ожидается, что Макрон встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник, а визит Стармера в Белый дом запланирован на четверг.

Напомним, новые переговоры между США и Россией начнутся во вторник в Саудовской Аравии.

При этом западные СМИ писали о том, что публичные нападки Трампа на украинского президента являются способом давления для заключения соглашения о месторождениях.