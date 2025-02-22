Макрон и Стармер "ничего не сделали" для прекращения войны в Украине — Трамп
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер ничего не сделали для прекращения войны в Украине.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Заявление прозвучало за несколько дней до того, как два европейских лидера должны были совершить отдельные визиты в Белый дом.
Президент США раскритиковал лидеров Франции и Британии за то, что они не тратили достаточно средств на поддержку Украины.
"Европа по сути ничего не дает, в то время как США тратят свои сокровища на какую-то страну, которая очень, очень далека", - сказал Трамп.
Он также отметил, что подпишет соглашение о получении около 500 млрд долларов американского финансирования, по-видимому, имея в виду предлагаемую сделку по украинским редкоземельным металлам и минералам.
Ожидается, что Макрон встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник, а визит Стармера в Белый дом запланирован на четверг.
Напомним, новые переговоры между США и Россией начнутся во вторник в Саудовской Аравии.
При этом западные СМИ писали о том, что публичные нападки Трампа на украинского президента являются способом давления для заключения соглашения о месторождениях.