Трамп разморозил 5,3 млрд долларов для иностранной поддержки США
Президент США Дональд Трамп распорядился разблокировать 5,3 миллиарда долларов ранее замороженной иностранной помощи.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Подавляющее большинство возобновленного финансирования – более 4,1 млрд долларов – предназначается для программ, администрируемых Бюро по военно-политическим вопросам Госдепартамента США, которое курирует продажу оружия и военную помощь другим странам и группам.
Список стран, которым Госдеп возобновит военную помощь, не приводится. Но напомним, что вся военная помощь Украине оказывалась по двум каналам: через Пентагон и через USAID.
Ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что Киеву ничем не заменить американскую помощь.
"Хаймарс", "Пэтриот", "Старлинк", "Сильвиус", "Брэдли", снаряды и более 30 млрд прямого финансирования нашего бюджета мы заменить ничем не сможем", – написал он в Фейсбуке.
Напомним, американский суд обязал Трампа возобновить иностранную помощь. В администрации американского лидера "не предложили никаких объяснений", почему полная остановка иностранной помощи была единственным разумным решением, и не смогли доказать, что у них была причина игнорировать множество малых и крупных организаций, которые оказались на грани закрытия из-за прекращения финансирования, обосновал своё решение федеральный судья в округе Колумбия Амир Алиони.