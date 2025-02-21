Президент США Дональд Трамп распорядился разблокировать 5,3 миллиарда долларов ранее замороженной иностранной помощи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Подавляющее большинство возобновленного финансирования – более 4,1 млрд долларов – предназначается для программ, администрируемых Бюро по военно-политическим вопросам Госдепартамента США, которое курирует продажу оружия и военную помощь другим странам и группам.

Список стран, которым Госдеп возобновит военную помощь, не приводится. Но напомним, что вся военная помощь Украине оказывалась по двум каналам: через Пентагон и через USAID.

Ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что Киеву ничем не заменить американскую помощь.

"Хаймарс", "Пэтриот", "Старлинк", "Сильвиус", "Брэдли", снаряды и более 30 млрд прямого финансирования нашего бюджета мы заменить ничем не сможем", – написал он в Фейсбуке.

Напомним, американский суд обязал Трампа возобновить иностранную помощь. В администрации американского лидера "не предложили никаких объяснений", почему полная остановка иностранной помощи была единственным разумным решением, и не смогли доказать, что у них была причина игнорировать множество малых и крупных организаций, которые оказались на грани закрытия из-за прекращения финансирования, обосновал своё решение федеральный судья в округе Колумбия Амир Алиони.