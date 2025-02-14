Федеральный судья в округе Колумбия обязал администрацию Дональда Трампа восстановить программы иностранной помощи, замороженные на 90 дней.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Федеральный судья Амир Али (как отмечает издание, назначенец Джо Байдена) обязал администрацию президента США отменить указ, который предусматривает заморозку на 90 дней программ по оказанию иностранной помощи, и возобновить финансирование сотен подрядчиков, оказывающих иностранную помощь. Али сослался в своем решении на "масштабный ущерб, который внезапное закрытие нанесло организациям" за рубежом.

Ранее представители администрации Трампа объяснили, что им необходимо прекратить подобные программы финансирования для того, чтобы проанализировать их эффективность.

Однако, заявил судья Али, они "не предложили никаких объяснений", почему полная остановка иностранной помощи была единственным разумным решением, и не смогли доказать, что у них была причина игнорировать множество малых и крупных организаций, которые оказались на грани закрытия из-за прекращения финансирования.

Судья постановил, что администрация Трампа должна представить ко вторнику отчет о состоянии дел, подтверждающий выполнение его распоряжения. Суд также временно запретил администрации Трампа аннулировать контракты о предоставлении иностранной помощи, которые были заключены до вступления республиканца в должность 20 января.

Постановление было вынесено по иску двух медицинских организаций, получающих от США финансирование на иностранные программы.

В январе мы сообщали, что Трамп объявил о приостановке американской помощи иностранным государствам, и разбирали, что это значит для Украины.

Вскоре после этого агентство USAID получило приказ приостановить все проекты в Украине.