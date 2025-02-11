Недавняя отмена результатов президентских выборов в Румынии была инспирирована администрацией бывшего американского президента Джо Байдена через программы международного грантового агентства USAID.

Об этом заявил советник нового главы США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл в соцсети Х.

"Команда Байдена тратила деньги американских налогоплательщиков на поддержку левых программ и кандидатов по всему миру. Консерваторы по всему миру стали мишенью. Румыния – самый свежий тому пример", – написал чиновник.

Ранее глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск раскритиковал отмену выборов в Румынии.

Напомним, в начале декабря Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение отменить результаты первого тура президентских выборов из-за скандала вокруг предвыборной кампании скандального ультраправого кандидата Келина Джорджеску, которого, обвинили в организации агитации через молодёжную соцсеть TikTok при содействии Москвы. Позже выяснилось, что кампанию Джорджеску финансировала одна из румынских партий.