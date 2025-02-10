Президент Румынии Клаус Йоханнис подал в отставку. Объявление было сделано вскоре после того, как парламент страны инициировал процедуру отстранения президента и все партии проголосовали за это решение.

Об этом объявил сам Йоханнис. По его словам, он покинет свою должность 12 февраля.

"Сегодня была начата процедура отстранения президента от должности. Это неразумный шаг, потому что я покидаю пост через несколько месяцев после избрания нового президента. Это необоснованно, потому что я никогда, повторяю, никогда не нарушал Конституцию", - сказал Йоханнис.

Его мандат в качестве президента истек еще 21 декабря, но Верховный суд Румынии постановил, что Йоханнис должен оставаться на своем посту до тех пор, пока не будут проведены повторные президентские выборы. Однако румынская оппозиция сумела с третьей попытки внести на рассмотрение парламента вопрос импичмента Йоханниса, после чего он и подал в отставку.

Повторные президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Временно исполняющим обязанности президента с 12 февраля станет председатель Сената Илие Болоян.

Напомним, Конституционный суд Румынии 6 декабря из-за подозрений во вмешательстве России отменил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил Кэлин Джорджеску. При этом доказательств внешнего вмешательства предоставлено не было.

Венецианская комиссия не поддержала решение отменить результаты выборов в Румынии.