Венецианская комиссия не поддержала решение отменить выборы в Румынии.

Об этом говорится в отчете комиссии.

Отчет Венецианской комиссии был подготовлен по запросу генерального секретаря ПАСЕ. Он попросил юристов определить условия, при которых Конституционный суд в принципе имеет право аннулировать результаты выборов.

Члены комиссии заявили, что отмена выборов в возможна только в исключительных случаях и должна быть прозрачной, с весомыми доказательствами нарушений, а также проводиться высшим избирательным органом страны.

Вердикт комиссии поддержала экс-кандидат в президенты Румынии Елена Ласкони, занявшая второе место в отмененном первом туре выборов.

"Венецианская комиссия ясно объявила, для тех, кто хочет услышать и понять – способ, которым КС отменил президентские выборы в Румынии, был абьюзивным. Это должна была решить ЦИК, а не девять судей Конституционного суда", – сказала Ласкони.

Напомним, в начале декабря Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение отменить результаты первого тура президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Кэлина Джорджеску.

Джорджеску, неожиданно победившего в первом туре выборов, обвинили в организации кампании в ТикТок с помощью иностранного вмешательства. Позже выяснилось, что кампанию Джорджеску финансировала одна из румынских партий. Налоговая служба установила, что агитационные материалы в соцсетях Джорджеску были спонсированы местными национал-либералами, целью которых было оттянуть избирателей от их конкурентов – социал-демократов.

Недавно в Румынии объявили дату повторных выборов президента. Первый тур президентских выборов состоится 4 мая, а второй – 18 мая.