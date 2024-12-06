Решение Конституционного суда Румынии об отмене результатов выборов – это государственный переворот и сделка с дьяволом.

Об этом заявил в видеообращении победитель первого тура президентских выборов в Румынии Кэлин Джорджеску. Обращение политика транслировал телеканал Realitatea.

Джорджеску заявил, что аннулированием первого тура выборов президента "румынское государство растоптало демократию".

"Решение Конституционного суда Румынии является практически формализованным государственным переворотом... В этот день коррумпированная система заключила сделку с дьяволом", – сказал он.

Политик также возложил ответственность за произошедшее на "партийных вождей" и призвал румын "быть уверенными и сильными", подчеркнув, что "за мной стоит только румынский народ".

В интервью после трансляции обращения Джорджеску сравнил себя с Дональдом Трампом, потому что тому тоже пытались запретить участвовать в выборах президента США.

Ранее решение Конституционного суда об отмене результатов первого тура выборов раскритиковала занявшая на них второе место Элена Ласкони.

Ранее Высший суд Румынии откладывал решение об отмене первого тура выборов президента до парламентских.