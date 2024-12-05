Румынская прокуратура начала расследовать предполагаемые манипуляции и отмывание денег в ходе предвыборной кампании ультраправого кандидата Калина Джорджеску, который победил в первом туре выборов президента.

Об этом сообщает издание Romania-Insider.

Расследование началось после недавнего рассекречивания документов Высшего совета национальной обороны (CSAT), из которых следует, что победитель первого тура президентских выборов Джорджеску получал незадекларированное внешнее финансирование и привлекал государственных деятелей к своей предвыборной кампании, которая в основном проводилась онлайн на платформе TikTok.

Второй тур выборов президента состоится уже в это воскресенье. А потому не очень понятно, каким образом (кроме пиар-эффекта) это расследование может повлиять на ход выборов.

Ранее Конституционный суд Румынии решил не назначать повторное голосование, утвердив результаты первого тура выборов.

Между тем Джорджеску заявил, что в случае прихода к власти запретит транзит украинского зерна и остановит военную помощь Киеву.