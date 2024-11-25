В Румынии в первом туре президентских выборов победил "пророссийский крайне правый кандидат" Калин Джорджеску, который выступал против помощи Украине.

Об этом пишет издание Financial Times.

Джорджеску баллотируется как независимый кандидат, но связан с радикальной националистической партией "Альянс за объединение румын" (AUR).

Джорджеску ставил под сомнение членство Румынии в НАТО, критиковал размещение противоракетного щита в Румынии и помощь Украине. А в 2020 году он называл Владимира Путина одним из немногих "настоящих лидеров" в мире, который "любит свою страну".

Также он публично положительно высказывался о бывшем румынском диктаторе и пособнике нацистов Йоне Антонеску, из-за чего Генеральная прокуратура Румынии возбудила против него уголовное дело, обвинив в восхвалении людей, виновных в геноциде.

Джорджеску получил 23% голосов и выйдет во второй тур с лидером либералов Еленой Ласкони (19,2%). Фаворит соцопросов, действующий премьер-министр страны Марчел Чолаку оказался на третьем месте.

Эксперты объясняют популярность Джорджеску его активной деятельности в соцсетях. Так, в TikTok у него 3,4 миллиона подписчиков.

Второй тур выборов состоится через две недели, 8 декабря.

В последнее время в Европе на выборах практически всюду вырываются вперед политики правого толка, скептически относящиеся к помощи Украине. Так, во Франции после выборов в парламент премьер-министром стал правоцентрист Мишель Барнье.

А в ФРГ на земельных выборах впервые огромное количество голосов набрала ультраправая партия "Альтернатива для Германии".