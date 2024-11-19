Олаф Шольц. Фото – Фейсбук

Глава немецкого правительства Олаф Шольц не будет участвовать в переговорах руководства Социал-демократической партии (СДПГ) касательно грядущей избирательной кампании и будущему кандидату в канцлеры.

Об этом стало известно изданию Spiegel через свои источники.

Обсуждение будет касаться вопросов избирательной кампании. Однако, скорее всего, дискуссия будет сосредоточена и на том, объединена ли ещё партия вокруг Шольца как кандидата на пост канцлера, пишет издание.

По информации Spiegel, сам Олаф Шольц не будет участвовать в этом разговоре. В настоящее время канцлер пребывает на саммите G20 в Рио-де-Жанейро.

Как известно, Шольц хочет снова стать кандидатом СДПГ на пост канцлера в ходе выборов, что должны состояться в феврале.

Вместе с тем, в самой партии возможным кандидатом от социал-демократов также называют министра обороны Бориса Писториуса, который по недавним опросам опередил по популярности даже главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца.

Снимок заголовка в Spiegel

Напомним, Шольц объяснил, что передача Украине ракет Taurus стала бы "ответственность для всей Германии".

Ранее лидер ХДС Мерц заявил, что выдвинет ультиматум Путину, если станет канцлером.

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