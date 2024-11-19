Глава немецкого правительства Олаф Шольц не будет участвовать в переговорах руководства Социал-демократической партии (СДПГ) касательно грядущей избирательной кампании и будущему кандидату в канцлеры.

Об этом стало известно изданию Spiegel через свои источники.

Обсуждение будет касаться вопросов избирательной кампании. Однако, скорее всего, дискуссия будет сосредоточена и на том, объединена ли ещё партия вокруг Шольца как кандидата на пост канцлера, пишет издание.

По информации Spiegel, сам Олаф Шольц не будет участвовать в этом разговоре. В настоящее время канцлер пребывает на саммите G20 в Рио-де-Жанейро.

Как известно, Шольц хочет снова стать кандидатом СДПГ на пост канцлера в ходе выборов, что должны состояться в феврале.

Вместе с тем, в самой партии возможным кандидатом от социал-демократов также называют министра обороны Бориса Писториуса, который по недавним опросам опередил по популярности даже главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца.

Напомним, Шольц объяснил, что передача Украине ракет Taurus стала бы "ответственность для всей Германии".

Ранее лидер ХДС Мерц заявил, что выдвинет ультиматум Путину, если станет канцлером.