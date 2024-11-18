Президент Польши Анджей Дуда упрекнул канцлера ФРГ Олафа Шольца за звонок главе Кремля Владимиру Путину, потому что считает, что канцлер препятствует избранному президенту США Дональду Трампу в прекращении войны в Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

"Я считаю, что звонок Шольца Путину – это была попытка добиться прекращения огня в Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность", – сказал Дуда.

После этого президент Польши подверг критике решение Шольца пригласить действующего президента США Джо Байдена на переговоры о будущем Украины с лидерами Франции и Великобритании в прошлом месяце в Берлине.

Дуда также заявил, что он "шокирован" тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали места за столом.

Напомним, ранее Шольца за звонок Путину раскритиковал и премьер Польши Дональд Туск.

Сам канцлер ФРГ дал понять, что его звонок связан с победой Трампа и ожиданием открытия переговоров с Россией.

Какое значение имеет разговор Шольца с Путиным и почему за него немецкого канцлера раскритиковал Зеленский, мы анализировали в отдельном материале.