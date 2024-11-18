"Попытка добиться прекращения огня до инаугурации Трампа". Президент Польши упрекнул Шольца за звонок Путину
Президент Польши Анджей Дуда упрекнул канцлера ФРГ Олафа Шольца за звонок главе Кремля Владимиру Путину, потому что считает, что канцлер препятствует избранному президенту США Дональду Трампу в прекращении войны в Украине.
Об этом пишет Bloomberg.
"Я считаю, что звонок Шольца Путину – это была попытка добиться прекращения огня в Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность", – сказал Дуда.
После этого президент Польши подверг критике решение Шольца пригласить действующего президента США Джо Байдена на переговоры о будущем Украины с лидерами Франции и Великобритании в прошлом месяце в Берлине.
Дуда также заявил, что он "шокирован" тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали места за столом.
Напомним, ранее Шольца за звонок Путину раскритиковал и премьер Польши Дональд Туск.
Сам канцлер ФРГ дал понять, что его звонок связан с победой Трампа и ожиданием открытия переговоров с Россией.
Какое значение имеет разговор Шольца с Путиным и почему за него немецкого канцлера раскритиковал Зеленский, мы анализировали в отдельном материале.