Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Владимир Путин не изменил своего мнения о войне в Украине, комментируя свой разговор с ним.

Об этом сообщает The Guardian.

Выступая в воскресенье в аэропорту Берлина перед своим отъездом на саммит G20 в Бразилию, Шольц заявил, что стоило поговорить с Путиным, чтобы развеять любые иллюзии, которые он мог лелеять по поводу того, что Запад собирается отказаться от поддержки Украины.

Он добавил, ссылаясь на скорое возвращение Дональда Трампа на пост президента США, что было бы также нехорошо, если бы Вашингтон поддерживал регулярные контакты с Путиным, в то время как ни один европейский лидер этого не делал.

"Беседа была очень подробной, но способствовала признанию того, что взгляды президента России на войну мало что изменились, и это нехорошие новости", - заявил Шольц журналистам.

"Комментарий получился двоякий.

С одной стороны, Шольц заявил, что разговор не дал никаких признаков изменения взглядов Путина на войну в Украине, назвав это "нехорошей новостью". Канцлер также сказал, что в ходе беседы хотел "развеять иллюзии", которые Путин мог лелеять, что Запад собирается отказаться от поддержки Украины.

С другой стороны Шольц назвал разговор "важным и подробным", заявил, что намерен продолжать общение с Путиным и скоро снова планирует поговорить с ним.

Хотя если позиции у Путина и Шольца (как следует из первой части комментария последнего) кардинально не совпадают и нет признаков изменения позиции президента РФ, то какой смысл ещё раз с ним говорить, вроде как непонятно.

Либо позиции далеко не столь сильно расходятся, как это заявляется официально, и Берлин видит перспективы неких договоренностей.

При этом примечательно, что Шольц прямо дал понять, что его разговор связан с ожиданиями возобновления диалога США и РФ (в том числе и по Украине) после прихода к власти Трампа", - анализирует Telegram-канал "Политика Страны".