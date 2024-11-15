Ведомство канцлера Германии Олафа Шольца "неделями занималось подготовкой телефонного разговора с Владимиром Путиным".

Об этом пишет Der Spiegel.

По информации издания, инициатива звонка исходила от Шольца. Все действия при этом "тесно согласовывались с американским, британским, французским правительствами и другими партнерами по Группе семи".

Сам разговор длился час, пишет Der Spiegel.

Ранее Кремль уже заявлял, что инициатором беседы стал Берлин. Как мы писали, во время разговора стороны обсуждали Украину.

Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Германии за телефонный звонок Путину, потому что он ослабляет изоляцию главы Кремля.