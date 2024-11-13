Шестая система ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года в рамках немецкой военной помощи Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, передаёт телеграм-канал верховного главнокомандующего.

В сообщении также сказано, что глава правительства ФРГ скоординировал с Зеленским "шаги, необходимые для обеспечения наилучшей оборонной и политической поддержки Украины".

Шольц также "согласился с важностью формата "Рамштайн" и проведения очередного заседания контактной группы".

Ранее стало известно, что треть мощностей украинской ПВО составляют комплексы HAWK из Тайваня, которым больше 60-ти лет.

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