Тайвань передал Украине американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) среднего радиуса действия HAWK. ВСУ могли получить до 15 таких батарей, и теперь они составляют около трети украинской ПВО.

Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на заявление бывшего чиновника Пентагона Тони Ху.

Свидетельства о поставке Тайванем этих ЗРК впервые появились в 2023 году. Переговоры по поводу передачи систем вели американцы. Тайвань начал снимать свои HAWK с вооружения еще в 2015 году и заменять их системами местной разработки, а также импортными NASAMS.

"HAWK уже более 60 лет. Но он прост, надежен, очень мобилен, легко модернизируется и отлично работает против более медленных беспилотников, крылатых ракет и пилотируемых самолетов. Ракета HAWK совместима с более современной системой ПВО NASAMS", - пишет издание.

К тому же десятки стран используют HAWK, а потому у Украины есть возможность закупать для комплекса сотни ракет. Главный недостаток системы заключается в том, что ее радар подвержен помехам.

На днях мы сообщали, что Канада отправила Украине первую систему ПВО NASAMS.

Между тем специалистов украинской ПВО в последнее время отправляют в пехоту, что сказывается на результате при отражении воздушных атак РФ.