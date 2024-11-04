Канада отправила Украине первую систему ПВО NASAMS.

Об этом канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре.

"Премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он добавил, что темами переговоров также стали дальнейшая оборонная поддержка Украины и ситуация на поле боя, в том числе привлечение к войне солдат Северной Кореи. Также было скоординировано сотрудничество в рамках председательства Канады в G7.

Напомним, Оттава в марте 2023 года перевела Вашингтону 406 миллиона долларов на покупку ЗРК, а правительство США подписало контракт на его производство с компанией Raytheon. В январе текущего года сообщалось, что комплекс NASAMS до сих пор не был поставлен Киеву.

Война в Украине идет уже 983-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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