Зенитный ракетный комплекс NASAMS, который Канада год назад обещала купить для нужд Украины у США, до сих пор не был поставлен Киеву.

Об этом сообщил телеканал CTV.

Согласно данным Минобороны Канады, Оттава в марте 2023 года перевела Вашингтону 406 миллиона долларов на покупку ЗРК, а правительство США подписало контракт на его производство с компанией Raytheon.

При этом в компании Kongsberg, которая также вовлечена в производство этих ЗРК, сообщили, что у них нет такого рода контракта ни с властями США, ни с правительством Канады.

Между тем 1 января Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и поблагодарил канадского политика за поставки дополнительных систем противовоздушной обороны NASAMS и снарядов к ним.

Летом в Норвегии заверяли, что передадут Украине две пусковые установки NASAMS и запасные части к ним. до этого Норвегия совместно с США уже передавала ВСУ два ЗРК NASAMS.

А в ноябре президент Украины сообщил, что в Украине на боевое дежурство встали дополнительные системы ПВО NASAMS.