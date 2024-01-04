Германия продолжает поддерживать Украину. Фото: из открытых источников

Германия обновила список поставленной Украине военной помощи.

Об этом сообщает правительство страны.

Отмечается, что Украина получила новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами.

Также Берлин передал дополнительные ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM, а также боеприпасы к Leopard 2A6.

Кроме того, ВСУ получили:

  • 10 БМП "Мардер";
  • 2 РЛС TRML-4D;
  • 9080 боеприпасов 155 мм;
  • 2 танка для разминирования WISENT;
  • 1 танк-мостоукладчик Biber;
  • 3350 боевых касок;
  • 30 систем обнаружения дронов;
  • 10 наземных обзорных РЛС GO1;
  • 10 грузовиков Zetros;
  • 3 тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;
  • 34 других транспортных средства;
  • 305 штурмовых винтовок МК 556;
  • 0,75 млн патронов;
  • 1152 зимних маскировочных сеток.

Ранее мы писали, что Германия пока не готова поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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