Германия обновила список поставленной Украине военной помощи.

Об этом сообщает правительство страны.

Отмечается, что Украина получила новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами.

Также Берлин передал дополнительные ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM, а также боеприпасы к Leopard 2A6.

Кроме того, ВСУ получили:

10 БМП "Мардер";

2 РЛС TRML-4D;

9080 боеприпасов 155 мм;

2 танка для разминирования WISENT;

1 танк-мостоукладчик Biber;

3350 боевых касок;

30 систем обнаружения дронов;

10 наземных обзорных РЛС GO1;

10 грузовиков Zetros;

3 тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;

34 других транспортных средства;

305 штурмовых винтовок МК 556;

0,75 млн патронов;

1152 зимних маскировочных сеток.

Ранее мы писали, что Германия пока не готова поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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