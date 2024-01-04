Зенитная САУ Skynex и ракеты для ПВО. Германия обновила список переданной Украине военной помощи
Германия обновила список поставленной Украине военной помощи.
Об этом сообщает правительство страны.
Отмечается, что Украина получила новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами.
Также Берлин передал дополнительные ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM, а также боеприпасы к Leopard 2A6.
Кроме того, ВСУ получили:
- 10 БМП "Мардер";
- 2 РЛС TRML-4D;
- 9080 боеприпасов 155 мм;
- 2 танка для разминирования WISENT;
- 1 танк-мостоукладчик Biber;
- 3350 боевых касок;
- 30 систем обнаружения дронов;
- 10 наземных обзорных РЛС GO1;
- 10 грузовиков Zetros;
- 3 тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;
- 34 других транспортных средства;
- 305 штурмовых винтовок МК 556;
- 0,75 млн патронов;
- 1152 зимних маскировочных сеток.
Ранее мы писали, что Германия пока не готова поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.
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