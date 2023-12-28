Согласно заявлению представителя МИД ФРГ Кристиан Вагнер, в Берлине убеждены, что Европейский союз будет продолжать поддерживать Украину "в любых обстоятельствах", несмотря на возражения Венгрии.

Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, в Берлине уверены, что ЕС продолжит поддерживать Украину "в любом случае", несмотря на сопротивление Венгрии. Кристиан Вагнер выражает уверенность в том, что новая финансовая программа "Ukraine Facility" будет утверждена, и в течение ближайших четырех лет Украина получит из бюджета Европейского Союза 50 миллиардов евро для покрытия своего финансового дефицита.

"Нам как федеральному правительству ясно, что, на наш взгляд, программа помощи для Украины остается лучшим и долговечным решением", - сказал он, имея в виду план создания нового финансового инструмента Ukraine Facility.

Ранее в Офисе президента назвали возможные темы переговоров Орбана и Зеленского: закон о нацменшинствах, экономика и транзит. Отметим, что Будапешт обещает блокировать вступление Украины в ЕС и уже ветировал выделение ей 50 млрд евро Евросоюзом.

При этом Европа готовит альтернативный план, если Венгрия заблокирует выделение Украине 50 млрд евро. Схема предполагает предоставление странами кредитных гарантий бюджету ЕС, что позволит Еврокомиссии занять до 20 миллиардов на внешних рынках и направить Украине.