Государственный долг Украины превысил 5 трлн грн. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ссылаясь на данные Минфина.

По состоянию на 30 ноября, государственный и гарантированный государством долг достиг 5,1 трлн грн или 140,8 млрд дол. в валютном эквиваленте.

По итогам 2023 года соотношение госдолга к ВВП составит около 85% (против 78,4% в 2022 и 48,9% в 2021 году). Хотя МВФ прогнозировал 98%.

При этом в ноябре рост долга ускорился, составив 164,3 млрд грн за месяц (+3,3%). На это повлияло привлечение очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС, займы от Всемирного банка и размещение ОВГЗ, отмечает Гетманцев.

За все время вторжения РФ госдолг почти удвоился - +87,6% или 2,3 трлн грн. А в долговой структуре он увеличился с 60,9% до 68,6%.

Напомним, Украина получила 1,34 млрд долларов США в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine на поддержку социальной сферы.

Ранее Украина получила последние 1,5 миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи Евросоюза на 18 млрд евро.

Теперь Украина ожидает принятия нового решения о выделении Евросоюзом 50 миллиардов евро, которое блокирует Венгрия.