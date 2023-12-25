Украина получила 1,34 млрд долларов США от Всемирного банка
Украина получила 1,34 млрд долларов США в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine на поддержку социальной сферы.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Финансирование состоит из ссуды Всемирного банка в размере 1,086 млрд долларов США, поступивших через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии правительства Японии.
Шестое дополнительное финансирование проекта PEACE in Ukraine содержит также и грантовую составляющую:
- 190 млн. долларов США от Норвегии через Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF);
- 50 млн. долларов США от Правительства Соединенных Штатов Америки;
- 20 млн. долларов США от Правительства Швейцарии.
"Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности, на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", - говорится в сообщении.
Напомним, Украина получила последние 1,5 миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи Евросоюза на 18 млрд евро.
А накануне Украина получила ранее одобренный очередной транш от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования почти на 900 млн долларов. Деньги уже поступили на счет и пойдут в бюджет.