Украина получила 1,34 млрд долларов США в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine на поддержку социальной сферы.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Финансирование состоит из ссуды Всемирного банка в размере 1,086 млрд долларов США, поступивших через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии правительства Японии.

Шестое дополнительное финансирование проекта PEACE in Ukraine содержит также и грантовую составляющую:

190 млн. долларов США от Норвегии через Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF);

50 млн. долларов США от Правительства Соединенных Штатов Америки;

20 млн. долларов США от Правительства Швейцарии.

"Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности, на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина получила последние 1,5 миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи Евросоюза на 18 млрд евро.

А накануне Украина получила ранее одобренный очередной транш от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования почти на 900 млн долларов. Деньги уже поступили на счет и пойдут в бюджет.