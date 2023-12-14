Украина получила ранее одобренный очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования почти на 900 млн долларов. Деньги уже поступили на счет и пойдут в бюджет.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсети Х (ранее Twitter).

"Украина получила на свои счета от МВФ около 900 млн долларов. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета", - говорится в сообщении.

Премьер поблагодарил главу МВФ Кристалину Георгиеву и сотрудников фонда "за быстрые решения в пользу Украины и высокую оценку усилий Украины по проведению реформ".

Напомним, программа в рамках механизма расширенного финансирования МВФ – это четырехлетняя программа общим объемом 15,6 млрд долларов. Всего Украина получила уже около 4,5 млрд долларов.

Летом Украина обновила меморандум с МВФ. В частности, Украина попросила у Фонда отсрочку по прежним обязательствам. Это одна из причин, по которым переписали меморандум. Мы рассказывали в отдельном материале, на что подписался Киев в соглашении с Международным валютным фондом.