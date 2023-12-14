Украина получила $900 миллионов от МВФ на бюджетные расходы
Украина получила ранее одобренный очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования почти на 900 млн долларов. Деньги уже поступили на счет и пойдут в бюджет.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсети Х (ранее Twitter).
"Украина получила на свои счета от МВФ около 900 млн долларов. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета", - говорится в сообщении.
Премьер поблагодарил главу МВФ Кристалину Георгиеву и сотрудников фонда "за быстрые решения в пользу Украины и высокую оценку усилий Украины по проведению реформ".
Напомним, программа в рамках механизма расширенного финансирования МВФ – это четырехлетняя программа общим объемом 15,6 млрд долларов. Всего Украина получила уже около 4,5 млрд долларов.
Летом Украина обновила меморандум с МВФ. В частности, Украина попросила у Фонда отсрочку по прежним обязательствам. Это одна из причин, по которым переписали меморандум. Мы рассказывали в отдельном материале, на что подписался Киев в соглашении с Международным валютным фондом.