Международный валютный фонд (МВФ) одобрил второй пересмотр программы для Украины, который даст стране 900 млн долларов.

Об этом сообщил постпред Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Фейсбуке.

"Совет директоров сегодня утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования, который также делает возможным перечисление украинскому правительству третьего транша в размере около 900 млн долларов", - написал Рашкован.

По словам постпреда Украины, начинается работа над подготовкой к третьему пересмотру программы МВФ, который может состояться весной.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Украина и Международный валютный фонд договорились на экспертном уровне о втором пересмотре программы в рамках механизма расширенного финансирования. Программа в рамках механизма расширенного финансирования МВФ – это четырехлетняя программа общим объемом 15,6 млрд долларов.

А летом Украина обновила меморандум с МВФ. В частности, Украина попросила у Фонда отсрочку по прежним обязательствам. Это одна из причин, по которым переписали меморандум. Мы рассказывали в отдельном материале, на что подписался Киев в соглашении с Международным валютным фондом.

Перед этим Украина и МВФ договорились об очередном транше на 900 миллионов долларов.