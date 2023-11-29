В декабре государственный долг Украины превысит пять триллионов гривен.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Уже в следующем месяце госдолг вероятно превысит отметку в 5 триллионов гривен (137,5 миллиарда долларов), увеличившись на 2,3 триллиона гривен (по итогам года ориентировочно до 90% ВВП). Госдолг растет из-за необходимости покрытия дефицита бюджета воюющей страны", - сообщил Гетманцев.

По его словам, с начала войны государственный долг увеличился в гривне на 81,6% (+2,3 триллиона грн), в валюте – на 46,1% (+43 миллиарда долл.).

"Основной прирост государственного долга с начала войны обусловлен внешними заимствованиями", - добавил он.

При этом Минфин пишет, что по состоянию на 31 октября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4 958,37 млрд грн или $136,35 млрд, увеличившись за месяц на 71,77 млрд грн или $2,72 млрд. Госдолг вырос до нового исторического рекорда.

Летом государственный долг Украины вырос в течение июля на 4 млрд долларов до 132,92 млрд долларов и установил очередной новый исторический рекорд.

По прогнозам МВФ, государственный долг Украины в 2025 году перевалит за 100% внутреннего валового продукта (ВВП). В МВФ рассчитали, что госдолг Украины до конца этого года вырастет до 88,1% ВВП, в следующем - до 98,6%, а в 2025 году достигнет пикового значения в 100,7%.