Государственный долг Украины вырос в течение июля на 4 млрд долларов до 132,92 млрд долларов и установил таким образом новый исторический рекорд.

Об этом сообщает Министерство финансов.

"В течение июля 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 146,23 млрд грн, и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 4 млрд долларов", – заявляет Минфин.

При этом собственно государственный долг составил 4 трлн 521 млрд грн (93% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 123,63 млрд долларов.

В том числе внешний госдолг – 3 трлн 50 млрд грн или 83,41 млрд долларов, внутренний – 1 триллион 470 млрд грн или 40,22 млрд долларов.

Ранее мы писали, что в течение июля 2023 года валютные резервы Нацбанка выросли сразу на 6,9% - до 41,7 млрд долларов, максимального уровня за все годы независимости Украины. Однако большая часть валютных поступлений была обеспечена не экономическим ростом и экспортными поступлениями, а международной помощью на 4,7 млрд долларов. Большая ее часть поступила в виде кредитов и подлежит возврату в будущем, хотя и на льготных условиях.

Также недавно НБУ обнародовал новый расширенный среднесрочный макропрогноз.