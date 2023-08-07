НБУ обнародовал новый расширенный среднесрочный макропрогноз. О чем в нем говорится
Национальный банк Украины опубликовал новый расширенный среднесрочный макропрогноз.
Отчет появился на сайте НБУ.
Главное из макропрогноза:
- Активные боевые действия будут продолжаться до середины 2024 года, тогда же будут разблокированы морские порты.
- Внешнее финансирование бюджета – 42,3 млрд долларов поступит в 2023 году, 37,2 млрд - в 2024 году и 25,1 млрд - в 2025 году. Итого: 105 млрд долларов за три года.
- В страну вернутся 100 тысяч человек в этом году, 500 тысяч человек в 2024 году, и 800 тысяч - в 2025 году.
- Минимальная зарплата будет расти: в 2023 году – 6700 грн, в 2024 году – 7665 грн, в 2025 году – 8200 грн.
- Цены на основные сырьевые товары к 2025 году упадут: сталь – на 20% относительно базового 2022 года, железная руда – на 39%, пшеница – на 30%, кукуруза – на 32%, нефть – на 30%, природный газ – на 68%.
- Транзит газа через Украину сохранится на уровне 15 млрд кубометров.
- Урожай зерновых и зернобобовых будет медленно расти: 46,8 млн т в этом году, 48,9 млн т - в 2024 году, 51,8 млн т - в 2025 году. Для сравнения: 86 млн т было в 2021 году.
Напомним, еще весной в НБУ сообщили, что учитывают проблемы с транзитом украинской агропродукции в макропрогнозе.
Недавно в НБУ подсчитали убытки Украины после закрытия "зернового коридора".