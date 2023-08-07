Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины опубликовал новый расширенный среднесрочный макропрогноз.

Отчет появился на сайте НБУ.

Главное из макропрогноза:

  • Активные боевые действия будут продолжаться до середины 2024 года, тогда же будут разблокированы морские порты.
  • Внешнее финансирование бюджета – 42,3 млрд долларов поступит в 2023 году, 37,2 млрд - в 2024 году и 25,1 млрд - в 2025 году. Итого: 105 млрд долларов за три года.
  • В страну вернутся 100 тысяч человек в этом году, 500 тысяч человек в 2024 году, и 800 тысяч - в 2025 году.
  • Минимальная зарплата будет расти: в 2023 году – 6700 грн, в 2024 году – 7665 грн, в 2025 году – 8200 грн.
  • Цены на основные сырьевые товары к 2025 году упадут: сталь – на 20% относительно базового 2022 года, железная руда – на 39%, пшеница – на 30%, кукуруза – на 32%, нефть – на 30%, природный газ – на 68%.
  • Транзит газа через Украину сохранится на уровне 15 млрд кубометров.
  • Урожай зерновых и зернобобовых будет медленно расти: 46,8 млн т в этом году, 48,9 млн т - в 2024 году, 51,8 млн т - в 2025 году. Для сравнения: 86 млн т было в 2021 году.

Макропрогноз НБУ

Напомним, еще весной в НБУ сообщили, что учитывают проблемы с транзитом украинской агропродукции в макропрогнозе.

Недавно в НБУ подсчитали убытки Украины после закрытия "зернового коридора".

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться