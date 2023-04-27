Макропрогноз Национального банка Украины учитывает проблемы с транзитом украинской агропродукции через страны Восточной Европы, в связи с которыми экспорт агропродукции Украины во втором квартале снизился на 200 млн долларов.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на брифинге.

Николайчук отметил, что потери от запрета экспорта в соседние страны будут еще более значительными, однако возможно переориентироваться на другие страны, в том числе за счет использования зернового коридора.

При этом заместитель главы НБУ подчеркнул, что базовый сценарий предполагает нормальное функционирование зернового коридора до конца года, а с начала следующего года возможно расширение возможностей логистики морскими путями.

Напомним, в результате запрета на импорт агропродукции из Украины, введенного Польшей, Словакией, Венгрией, Болгарией и Румынией, цены на внутреннем рынке значительно возросли. Еврокомиссия и министры из пяти стран Евросоюза пока не смогли прийти к согласию по вопросу импорта украинской агропродукции.

Мы писали, что Нацбанк не верит в запуск "плана Маршалла" для Украины в ближайшей перспективе.

Также по данным Нацбанка, треть украинских банков убыточные, некоторым структурам потребуется денежная поддержка.