Верховная Рада проголосовала за основу законопроект, разрешающий национализацию банков, принадлежащих подсанкционным гражданам.

Соответствующий законопроект приняли в первом чтении во вторник, 11 апреля.

Законопроект может быть направлен, в первую очередь, на национализацию бывшего "Альфа-банка" (сейчас - Sense Bank), конечными бенефициарами которого являются подсанкционные российские олигархи Фридман и Авен.

Ранее мы писали, что Нацбанк Украины готовит Sense Bank (бывший Альфа-банк) к национализации.

Напомним, с 1 декабря украинский "Альфа-Банк" официально поменял название на "Сенс Банк". По данным СМИ, решение о смене названия было принято еще в июле, после введения санкций в отношении российских акционеров банка. По состоянию на 1 января 90 процентов акций банка принадлежали Михаилу Фридману. Акционеры были отстранены от управления банком, а НБУ назначил доверенным представителем банка болгарского экономиста Симеона Дянкова.

Также мы сообщали, что НБУ запретил украинским банкам пользоваться замороженными деньгами лиц, попавших под санкции СНБО.