Украинским банкам запретили пользоваться замороженными деньгами лиц, которые попали под санкции Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

НБУ ввел соответствующий запрет постановлением №33, которое вступило в силу вчера, 27 марта.

Согласно документу, банки имеют право хранить подсанкционные средства только в двух местах: либо на корреспондентском счете в НБУ, либо на корсчете в другом банке.

А главное — банки не имеют право ими пользоваться для активных операций. Например, выдавать за их счет любые кредиты либо покупать ценные бумаги. Причем, любые ЦБ. Даже государственные ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) или депозитные сертификаты Нацбанка.

Средства должны мертвым грузом, без движения, лежать на счете.

Это деньги частных лиц или бизнеса, которые по любой причине оказались под санкциями Украины и были заблокированы на счете. Обязанностью любого отечественного банка всегда была заморозка таких средств, и закрытие к ним доступа владельцу. Однако до этого они имели возможность свободно пользоваться этими ресурсами для своих операций. Также как используют деньги вкладчиков (физлиц/юрлиц) — вкладывать в свои активные операции. Теперь же это официально запрещено Нацбанком постановлением №33. Этим же документом описаны правила формирования резервов под них.

Источники "Страны" в Национальном банке объяснили новое изменение ужесточением подхода. Государство должно иметь возможность в любой момент изъять в пользу госбюджета заблокированные подсанкционные средства. Потому банки всегда должны быть наготове — иметь возможность отдать эти деньги по первому требованию властей.

Еще "Стране" рассказали, что представителей высших эшелонов власти возмутили крупные заработки, которые отдельные банки получали от подсанкционных денег.

"Известно, например, что банк из орбиты бывшего руководителя НБУ получил в обслуживание сделки украинской "дочки" Сбербанка РФ (переименованный в Международный резервный банк) с ОВГЗ. Когда-то давно этот МРБ покупал гособлигации нашего Минфина, причем на крупную сумму, и делал это как раз через банк, приближенный к главе НБУ. Когда же срок этих ОВГЗ завершился и Министерство финансов погасило бумаги, очень крупная сумма упала на счет в этот банк-партнер. Конечно, эта выплата оказалась под санкциями, то есть замороженной. "Дочка" Сбербанка РФ не могла ими пользоваться, зато ими вовсю распоряжался этот партнер. А именно — вкладывал их в депозитные сертификаты Нацбанка под 23%. Доходность отличная, и заработок был солидным. Причем, это не запрещено, можно пользоваться. Но после об этом донесли руководству страны, что понравилось не всем. Потому сейчас появился запрет. Чтобы никто не мог пользоваться санкционкой", — рассказал источник "Страны" в банковской сфере.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк требует отчет у банков, которые принимают терминалы iBox.

Также мы писали, что НБУ обязал все банки проверять своих клиентов на связь с РФ.