Во время войны в Украину поступило меньше денежных переводов из-за границы и больше средств граждан ушло за рубеж.

Об этом сообщается в инфографике Национального банка Украины.

По данным НБУ, в 2022 году в страну поступило денежных переводов на общую сумму 13 млрд долларов. Это на 13,5% меньше, чем годом ранее, когда пришло 15,03 млрд долларов.

Такой приток денег полностью не перекрывал вывод средств населением.

Ведь из предыдущего отчета НБУ следует, что в мае-декабре 2022 года украинцы провели за границей карточных операций на до 361,4 млрд грн (в 7 раз больше аналогичного показателя 2021-го) - это расчеты картами в иностранных торговых сетях и снятие наличных в иностранных банкоматах. В долларе по среднему курсу это почти 10 млрд. Причем, это данные лишь за 8 месяцев (май-декабрь) 2022 года, и если пересчитать динамику на весь год, то выйдет около 14 млрд долларов.

В Национальном банке объяснили, что не собирали карточную отчетность в начале войны, и не имеют точной информации за первые 4 месяца (январь-апрель).

В НБУ также уточнили, что поступившие в 2022 году 13 млрд долларов денежных переводов - это средства из всех источников: от официальных каналов (банки, международные системы переводов, почта) до неофициальных источников - передача из рук в руки.

Большая часть средств через системы переводов поступила из такой пятерки стран:

Италия - 23%;

Израиль - 18%;

США - 16%;

Германия - 7%;

Польша - 4%.

Ранее мы писали, что после начала войны украинцы вывели за границу в 7 раз больше средств с банковских счетов, чем в мирное время.

Также "Страна" сообщала, что в январе 2023 года денежные переводы трудовых мигрантов в Украину уменьшились.