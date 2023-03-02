Нацбанк расширил возможности волонтеров по валютным покупкам. В список их покупок, которые можно проводить за иностранную валюту с перечислением средств за границу, добавили БПЛА, тепловизоры, бронежилеты, каски, оптические приборы для слежки, спальные мешки и прочие товары военных.

Это предусмотрено постановлением НБУ №12, которое вступило в силу с сегодняшнего дня, 2 марта.

Банковский регулятор делит волонтеров на две категории:

физлица-волонтеры, которые имеют волонтерскую регистрацию (подтверждающие документы) — они могут без ограничений оплачивать за границей покупки гривневыми картами на любую сумму;

физлица, которые фактически занимаются волонтерством (не имея соответствующей регистрации) и указали это в анкете банка, — могут проводить валютных оплат не более, чем 400 тыс. грн в месяц.

Физлица могут тратить за границей с гривневых карт не более 100 тыс. грн в месяц.

Также постановлением Национального банка №12 позволяется переводить инвалюту в пользу благотворительного фонда "Тюркие Джумхуриети Бююкельчилиги Даянишма" — Фонда солидарности Посольства Турецкой Республики, который помогает Турции восстановиться после недавних землетрясений.

Одновременно НБУ разрешил трансграничные валютные платежи для оплаты командировок членов национальных спортивных сборных команд на международных состязаниях и военнослужащих ВСУ.

Этим же документом Нацбанк отменяется запрет на выдачу со счетов иностранной валюты для ряда получателей: военных атташе и представителей Минобороны при дипломатических учреждениях, полицейских, направленных в международные организации (Интерпол, Европейский полицейский офис), работников госпредприятий, занимающихся заграничными оборонными закупками. Также наличную инвалюту со счетов смогут получать лица, организовывающие заграничные поездки президента Украины. Вероятно, их у Владимира Зеленского в этом году будет немало, раз НБУ внес его аппаратчиков в список исключений.

Напомним, что ранее Рада отменила НДС и пошлину при ввозе в Украину дронов, тепловизоров и раций.